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25 трупов достали из воды спасатели Харьковщины с начала года

Общество 14:10   08.06.2023
Виктория Яковенко
25 трупов достали из воды спасатели Харьковщины с начала года Фото: ХОВА

С начала 2023 года на водных объектах Харьковщины достали тела 25 человек, 13 из них – утопленники.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский.

По его данным, в Харькове с начала года на воде погиб 1 человек, в Харьковском районе – 7, в Изюмском и Чугуевском районах – по 4 человека, в Купянском и Богодуховском районах – по 3 человека, в Красноградском районе – 1 человек.

«13 из 25 человек причина смерти уже установлена — утопление, 6 человек — причина смерти не связана с утоплением, по 6 людям продолжается следствие», — добавил Колосовский.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 14:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала 2023 года на водных объектах Харьковщины достали тела 25 человек, 13 из них – утопленники.".