25 трупов достали из воды спасатели Харьковщины с начала года

С начала 2023 года на водных объектах Харьковщины достали тела 25 человек, 13 из них – утопленники.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский.

По его данным, в Харькове с начала года на воде погиб 1 человек, в Харьковском районе – 7, в Изюмском и Чугуевском районах – по 4 человека, в Купянском и Богодуховском районах – по 3 человека, в Красноградском районе – 1 человек.

«13 из 25 человек причина смерти уже установлена — утопление, 6 человек — причина смерти не связана с утоплением, по 6 людям продолжается следствие», — добавил Колосовский.