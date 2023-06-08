25 трупів дістали з води рятувальники Харківщини з початку року
Фото: ХОВА
З початку 2023 року на водних об’єктах Харківщини вилучили тіла 25 людей, 13 з них – потопельники.
Про це на брифінгу повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.
За його даними, у Харкові з початку року на воді загинула 1 людина, у Харківському районі – 7, в Ізюмському та Чугуївському районах – по 4 особи, у Куп’янському та Богодухівському районах – по 3 особи, у Красноградському районі – 1 особа.
«13 з 25 осіб причина смерті вже встановлена – утоплення, 6 осіб – причина смерті не пов’язана з утопленням, по 6 особам триває слідство», – додав Колосовський.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку 2023 року на водних об’єктах Харківщини вилучили тіла 25 людей, 13 з них – потопельники.".