25 трупів дістали з води рятувальники Харківщини з початку року

З початку 2023 року на водних об’єктах Харківщини вилучили тіла 25 людей, 13 з них – потопельники.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.

За його даними, у Харкові з початку року на воді загинула 1 людина, у Харківському районі – 7, в Ізюмському та Чугуївському районах – по 4 особи, у Куп’янському та Богодухівському районах – по 3 особи, у Красноградському районі – 1 особа.

«13 з 25 осіб причина смерті вже встановлена – утоплення, 6 осіб – причина смерті не пов’язана з утопленням, по 6 особам триває слідство», – додав Колосовський.