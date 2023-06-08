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25 трупів дістали з води рятувальники Харківщини з початку року

Суспільство 14:10   08.06.2023
Вікторія Яковенко
25 трупів дістали з води рятувальники Харківщини з початку року Фото: ХОВА

З початку 2023 року на водних об’єктах Харківщини вилучили тіла 25 людей, 13 з них – потопельники.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.

За його даними, у Харкові з початку року на воді загинула 1 людина, у Харківському районі – 7, в Ізюмському та Чугуївському районах – по 4 особи, у Куп’янському та Богодухівському районах – по 3 особи, у Красноградському районі – 1 особа.

«13 з 25 осіб причина смерті вже встановлена – утоплення, 6 осіб – причина смерті не пов’язана з утопленням, по 6 особам триває слідство», – додав Колосовський.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 14:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку 2023 року на водних об’єктах Харківщини вилучили тіла 25 людей, 13 з них – потопельники.".