Российская ракета попала в дом: на Харьковщине эксгумировали тело мужчины
Фото: Харьковская областная прокуратура
14 июня в поселке Питомник правоохранители эксгумировали тело 64-летнего мужчины, который в конце апреля прошлого года погиб в результате попадания ракеты в его дом.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 29 апреля прошлого года российские военные нанесли ракетный удар по поселку Питомник.
Вражеская ракета попала на территорию жилого дома, где в то время находился мужчина. Он скончался на месте.
Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июня в поселке Питомник правоохранители эксгумировали тело 64-летнего мужчины, который в конце апреля прошлого года погиб в результате попадания ракеты в его дом.".