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Российская ракета попала в дом: на Харьковщине эксгумировали тело мужчины

Происшествия 13:54   14.06.2023
Виктория Яковенко
Российская ракета попала в дом: на Харьковщине эксгумировали тело мужчины Фото: Харьковская областная прокуратура

14 июня в поселке Питомник правоохранители эксгумировали тело 64-летнего мужчины, который в конце апреля прошлого года погиб в результате попадания ракеты в его дом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 29 апреля прошлого года российские военные нанесли ракетный удар по поселку Питомник.

Вражеская ракета попала на территорию жилого дома, где в то время находился мужчина. Он скончался на месте.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 13:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июня в поселке Питомник правоохранители эксгумировали тело 64-летнего мужчины, который в конце апреля прошлого года погиб в результате попадания ракеты в его дом.".