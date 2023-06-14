Российская ракета попала в дом: на Харьковщине эксгумировали тело мужчины

14 июня в поселке Питомник правоохранители эксгумировали тело 64-летнего мужчины, который в конце апреля прошлого года погиб в результате попадания ракеты в его дом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 29 апреля прошлого года российские военные нанесли ракетный удар по поселку Питомник.

Вражеская ракета попала на территорию жилого дома, где в то время находился мужчина. Он скончался на месте.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).