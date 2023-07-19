На Ізюмщині ексгумували тіло пенсіонерки, яка загинула від авіаудару росіян
19 липня у селі Дмитрівка Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річної місцевої мешканки.
Літня жінка загинула на початку квітня 2022 року внаслідок ворожого авіаудару, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Тіло направили на судово-медичну експертизу.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 21:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 липня у селі Дмитрівка Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річної місцевої мешканки.".