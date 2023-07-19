На Ізюмщині ексгумували тіло пенсіонерки, яка загинула від авіаудару росіян

19 липня у селі Дмитрівка Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річної місцевої мешканки.

Літня жінка загинула на початку квітня 2022 року внаслідок ворожого авіаудару, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.