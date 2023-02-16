Live
  • Четверг 16.02.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

В Харькове суд обязал дельцов вернуть городу землю стоимостью 132 млн гривен

Общество 12:35   16.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове суд обязал дельцов вернуть городу землю стоимостью 132 млн гривен

Договор аренды на землю заключили почти 20 лет назад, но предприниматели за это время так ничего там не построили, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2004 году между обществом с ограниченной ответственностью и Дергачевской районной государственной администрацией (в то время) заключили договор аренды земельного участка площадью более 3 га, расположенного за пределами Харькова на территории Черкасско-Лозовского сельского совета. Землю должны использовать для строительства СТО автомобилей и автостоянки.

В 2012 году этот земельный участок вошел в черту города Харькова по просп. Лозовеньковском.
Заключая договор аренды, арендодатель рассчитывал, что ООО будет использовать земельный участок, однако за 18 лет строительство так и не приступили.

ООО даже не получило разрешительные документы на осуществление строительства, установленные договором аренды земли. Окружная прокуратуры обратилась с соответствующим иском в Хозяйственный суд Харьковской области.

Суд удовлетворил иск Шевченковской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства к ООО о расторжении договора аренды и возвращении в город земельного участка площадью более 3 га и стоимостью 132 млн. грн.

Читайте также: Суд обязал земли в Алексеевском лугопарке городупредприятие вернуть 7,5 га 

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

12:35
В Харькове суд обязал дельцов вернуть городу землю стоимостью 132 млн гривен
03:12
Взрывы прогремели под Харьковом: наблюдатели пишут о запуске ракет
01:40
Жертвы, разрушения и преступления: итоги года войны от прокуратуры Харьковщины
01:05
Ни один прокурор на Харьковщине не перешел на сторону врага — Фильчаков
22:57
Синегубов рассказал, что мешает возвращать свет на освобожденной Харьковщине

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове суд обязал дельцов вернуть городу землю стоимостью 132 млн гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 12:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Договор аренды на землю заключили почти 20 лет назад, но предприниматели за это время так ничего там не построили, сообщила Харьковская областная прокуратура.".