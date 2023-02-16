В Харькове суд обязал дельцов вернуть городу землю стоимостью 132 млн гривен
Договор аренды на землю заключили почти 20 лет назад, но предприниматели за это время так ничего там не построили, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В 2004 году между обществом с ограниченной ответственностью и Дергачевской районной государственной администрацией (в то время) заключили договор аренды земельного участка площадью более 3 га, расположенного за пределами Харькова на территории Черкасско-Лозовского сельского совета. Землю должны использовать для строительства СТО автомобилей и автостоянки.
В 2012 году этот земельный участок вошел в черту города Харькова по просп. Лозовеньковском.
Заключая договор аренды, арендодатель рассчитывал, что ООО будет использовать земельный участок, однако за 18 лет строительство так и не приступили.
ООО даже не получило разрешительные документы на осуществление строительства, установленные договором аренды земли. Окружная прокуратуры обратилась с соответствующим иском в Хозяйственный суд Харьковской области.
Суд удовлетворил иск Шевченковской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства к ООО о расторжении договора аренды и возвращении в город земельного участка площадью более 3 га и стоимостью 132 млн. грн.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 12:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Договор аренды на землю заключили почти 20 лет назад, но предприниматели за это время так ничего там не построили, сообщила Харьковская областная прокуратура.".