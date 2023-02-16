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У Харкові суд зобов’язав ділків повернути місту землі вартістю 132 млн гривень

Суспільство 12:35   16.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові суд зобов’язав ділків повернути місту землі вартістю 132 млн гривень

Договір оренди землі уклали майже 20 років тому, але підприємці за цей час нічого там не збудували, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2004 році між товариством з обмеженою відповідальністю та Дергачівською районною державною адміністрацією (на той час) уклали договір оренди земельної ділянки площею понад 3 га, розташованої за межами Харкова на території Черкасько-Лозівської сільської ради. Землю мали використати для будівництва СТО автомобілів і автостоянки.

У 2012 році вказана земельна ділянка увійшла до меж міста Харкова по просп. Лозовеньківському.

Укладаючи договір оренди, орендодавець розраховував, що ТОВ буде використовувати земельну ділянку, однак за 18 років будівництво так і не розпочали.

ТОВ навіть не отримало передбачених законодавством дозвільних документів на здійснення будівництва, встановлених договором оренди землі. Тож Окружна прокуратури звернулась з відповідним позовом до Господарського суду Харківської області.

Суд задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави до ТОВ про розірвання договору оренди та повернення до міста земельної ділянки площею понад 3 га та вартістю 132 млн грн.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 12:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Договір оренди землі уклали майже 20 років тому, але підприємці за цей час нічого там не збудували, повідомила Харківська обласна прокуратура.".