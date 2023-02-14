Суд зобов’язав підприємство повернути 7,5 га землі в Олексіївському лугопарку

До суду через передачу приватному АТ землі вартістю пів мільярда гривень подала Харківська обласна прокуратура.

“Суд задовольнив позовну заяву Харківської обласної прокуратури в інтересах держави до Харківської міської ради та двох підприємств про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею понад 7,5 га та вартістю майже пів мільярда гривень”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

За інформацією прокурорів, у 2021 році Харківська міськрада незаконно передала в оренду приватному акціонерному товариству земельну ділянку комунальної власності площею понад 7,5 га в Олексіївському лугопарку. Призначення землі було – для будівництва житлового комплексу зі знесенням нежитлових будинків.

“Земля була передана поза межами земельних торгів, які в даному випадку є обов’язковими”, — пояснили свою позицію прокурори.

Отримавши землю в оренду, підприємство уклало договір купівлі-продажу з чоловіком, якому в такий спосіб перейшло право власності на нежитлові будинки та право користування земельною ділянкою. Але й чоловік не був кінцевою ланкою у цьому ланцюзі. Він перепродав ТОВ нежитлові будинки, а також право користування земельною ділянкою.

“Таким чином, Харківська міська територіальна громада позбулась права використовувати вказану земельну ділянку найбільш ефективно та отримати найвищу плату за користування нею. Крім того, така ситуація штучно звужує конкуренцію на будівельному ринку міста, що у свою чергу негативно відображається на якості та різноманітті житлової забудови”, – вважають у прокуратурі.

Господарський суд Харківської області погодився з аргументами прокурорів та задовольнив позовну заяву. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.