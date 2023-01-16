Землю за 220 мільйонів біля П’ятихаток вимагає повернути Харкову прокуратура
Прокуратура через суд вимагає підприємство повернути Харківській міськраді землю вартістю майже 220 мільйонів гривень.
Ділянка площею понад 6 га розташована у Харкові на проспекті Лозовеньківському, біля окружної дороги в районі П’ятихаток, проте до 2012 року вона була за межами міста і підпорядковувалася Черкасько-Лозівській сільраді, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
У 2004 році між Дергачівською районною державною адміністрацією та одним із підприємств було укладено договір оренди ділянки для будівництва СТО з автомийкою та хімчисткою, проте за 18 років роботи так і не розпочалися.
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Прокуратура подала до суду позов, в якому вимагає розірвати договір оренди з підприємством та повернути ділянку до земель запасу Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 22:02;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура через суд вимагає підприємство повернути Харківській міськраді землю вартістю майже 220 мільйонів гривень.".