Прокурори через суд намагаються повернути 5 га лісу на Харківщині

Ділянку 5 га в районі Старого Салтова продала приватникам Вовчанська райдержадміністрація.

“У 2003 році між Вовчанською районною державною адміністрацією Харківської області та акціонерним товариством було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки рекреаційного призначення загальною площею понад 5 га на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району. У 2021 році підприємство продало земельну ділянку товариству з обмеженою відповідальністю”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Вартість проданої ділянки прокурори оцінили у 170 млн гривень. Слідчі з’ясували, що частину землі не мали права продавати, адже частково ділянка належала ДП “Вовчанське лісове господарство”.

“Факт протиправного вилучення земель лісового фонду державної власності порушує інтереси держави як власника земельної ділянки вільно розпоряджатися ним через уповноважений орган виконавчої влади та є підставою для втручання органів прокуратури”, – пояснили у пресслужбі відомства.

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Позовну заяву прокурори подали до Господарського суду Харківської області, і той уже відкрив провадження у справі.