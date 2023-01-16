Прокуроры через суд пытаются вернуть 5 га леса на Харьковщине

Участок в 5 га в районе Старого Салтова продала частникам Волчанская райгосадминистрация.

«В 2003 году между Волчанской районной государственной администрацией Харьковской области и акционерным обществом был заключен договор купли-продажи земельного участка рекреационного назначения общей площадью более 5 га на территории Старосалтовского поселкового совета Волчанского района. В 2021 году предприятие продало земельный участок обществу с ограниченной ответственностью», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Стоимость проданного участка прокуроры оценили в 170 млн гривен. Следователи выяснили, что часть земли не имели права продавать, ведь частично участок принадлежал ГП «Волчанское лесное хозяйство».

«Факт противоправного изъятия земель лесного фонда государственной собственности нарушает интересы государства как собственника земельного участка свободно распоряжаться им через уполномоченный орган исполнительной власти и является основанием для вмешательства органов прокуратуры», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Исковое заявление прокуроры подали в Хозяйственный суд Харьковской области, и тот уже открыл производство по делу.