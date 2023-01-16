Землю за 220 миллионов возле Пятихаток требует вернуть Харькову прокуратура
Прокуратура через суд требует предприятие вернуть Харьковскому горсовету землю стоимостью почти 220 миллионов гривен.
Участок площадью более 6 га расположен в Харькове по проспекту Лозовеньковскому, возле окружной дороги в районе Пятихаток, однако до 2012 года он не входил в состав города и был в распоряжении Черкасско-Лозовского сельсовета, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
В 2004 году между Дергачевской районной государственной администрацией и одним из предприятий был заключен договор аренды участка для строительства СТО с автомойкой и химчисткой, однако за 18 лет работы так и не начались.
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Прокуратура подала в суд иск, в котором требует расторгнуть договор аренды с предприятием и вернуть участок в земли запаса Харькова.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 22:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура через суд требует предприятие вернуть Харьковскому горсовету землю стоимостью почти 220 миллионов гривен.".