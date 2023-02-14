Суд обязал предприятие вернуть 7,5 га земли в Алексеевском лугопарке городу

В суд из-за передачи частному АО земли стоимостью в пол миллиарда гривен подала Харьковская областная прокуратура.

«Суд удовлетворил исковое заявление Харьковской областной прокуратуры в интересах государства к Харьковскому городскому совету и двум предприятиям о признании незаконным и отмене решения органа местного самоуправления и признании недействительным договора аренды земельного участка площадью более 7,5 га и стоимостью почти пол миллиарда гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, в 2021 году Харьковский горсовет незаконно передал в аренду частному акционерному обществу земельный участок коммунальной собственности, площадью более 7,5 га, в Алексеевском лугопарке. Предназначение земли было — для строительства жилого комплекса со сносом нежилых зданий.

«Земля была передана вне земельных торгов, которые в данном случае являются обязательными», — пояснили свою позицию прокуроры.

Получив землю в аренду, предприятие заключило договор купли-продажи с мужчиной, которому таким образом перешло право собственности на нежилые здания и право пользования земельным участком. Но и мужчина не был конечным звеном в этой цепи. Он перепродал ООО нежилые здания, а также право пользования земельным участком.

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«Таким образом, Харьковская городская территориальная громада лишилась права использовать указанный земельный участок наиболее эффективно и получить наивысшую плату за пользование им. Кроме того, такая ситуация искусственно сужает конкуренцию на строительном рынке города, что негативно отражается на качестве и многообразии жилой застройки», — считают в прокуратуре.

Хозяйственный суд Харьковской области согласился с аргументами прокуроров и удовлетворил исковое заявление. Сейчас длится срок на апелляционное обжалование решения.