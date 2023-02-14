Суд обязал предприятие вернуть 7,5 га земли в Алексеевском лугопарке городу
В суд из-за передачи частному АО земли стоимостью в пол миллиарда гривен подала Харьковская областная прокуратура.
«Суд удовлетворил исковое заявление Харьковской областной прокуратуры в интересах государства к Харьковскому городскому совету и двум предприятиям о признании незаконным и отмене решения органа местного самоуправления и признании недействительным договора аренды земельного участка площадью более 7,5 га и стоимостью почти пол миллиарда гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По информации прокуроров, в 2021 году Харьковский горсовет незаконно передал в аренду частному акционерному обществу земельный участок коммунальной собственности, площадью более 7,5 га, в Алексеевском лугопарке. Предназначение земли было — для строительства жилого комплекса со сносом нежилых зданий.
«Земля была передана вне земельных торгов, которые в данном случае являются обязательными», — пояснили свою позицию прокуроры.
Получив землю в аренду, предприятие заключило договор купли-продажи с мужчиной, которому таким образом перешло право собственности на нежилые здания и право пользования земельным участком. Но и мужчина не был конечным звеном в этой цепи. Он перепродал ООО нежилые здания, а также право пользования земельным участком.
Читайте также: Землю за 220 миллионов возле Пятихаток требует вернуть Харькову прокуратура
«Таким образом, Харьковская городская территориальная громада лишилась права использовать указанный земельный участок наиболее эффективно и получить наивысшую плату за пользование им. Кроме того, такая ситуация искусственно сужает конкуренцию на строительном рынке города, что негативно отражается на качестве и многообразии жилой застройки», — считают в прокуратуре.
Хозяйственный суд Харьковской области согласился с аргументами прокуроров и удовлетворил исковое заявление. Сейчас длится срок на апелляционное обжалование решения.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Суд обязал предприятие вернуть 7,5 га земли в Алексеевском лугопарке городу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд из-за передачи частному АО земли стоимостью в пол миллиарда гривен подала Харьковская областная прокуратура".