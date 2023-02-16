Взрывы прогремели под Харьковом: наблюдатели пишут о запуске ракет
По меньшей мере два взрыва было слышно в Харьковской области около 3-х часов ночи 16 февраля.
Взрывы, предварительно, прогремели под Харьковом во время воздушной тревоги, объявленной в регионе еще в 2:15.
Официальной информации на данный момент нет, в то же время наблюдатели в соцсетях пишут, что армия РФ запустила ракеты из Белгородской области.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Известно, что в соседней Полтавской области работает ПВО. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 03:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере два взрыва было слышно в Харьковской области около 3-х часов ночи 16 февраля.".