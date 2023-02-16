Взрывы прогремели под Харьковом: наблюдатели пишут о запуске ракет

По меньшей мере два взрыва было слышно в Харьковской области около 3-х часов ночи 16 февраля.

Взрывы, предварительно, прогремели под Харьковом во время воздушной тревоги, объявленной в регионе еще в 2:15.

Официальной информации на данный момент нет, в то же время наблюдатели в соцсетях пишут, что армия РФ запустила ракеты из Белгородской области.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Известно, что в соседней Полтавской области работает ПВО. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.