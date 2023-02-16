Вибухи пролунали під Харковом: спостерігачі пишуть про запуск ракет
Щонайменше два вибухи було чутно в Харківській області близько 3-ї години ночі 16 лютого.
Вибухи, попередньо, пролунали під Харковом під час повітряної тривоги, оголошеної у регіоні ще о 2:15.
Офіційної інформації наразі немає, водночас спостерігачі у соцмережах пишуть, що армія РФ запустила ракети з Бєлгородської області.
Повітряна тривога оголошена по всій Україні. Відомо, що в сусідній Полтавській області працює ППО. Про це написав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 03:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше два вибухи було чутно в Харківській області близько 3-ї години ночі 16 лютого.".