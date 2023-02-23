В метро Харькова мужчина упал на рельсы
Из-за падения пассажира движение поездов в метро останавливали примерно на 5 минут, сообщили транспортники.
«Было падение пассажира по собственной неосторожности на пути на станции «Завод имени Малышева». Временно снимали напряжение с контактного рельса и поднимали его на платформу. Все это заняло до 5 минут. Сейчас с ним работают правоохранители и ожидают медиков для осмотра», — сообщил спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер.
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По информации корреспондента МГ «Объектив» поезда остановились около 16:34 23 февраля. Остановка была непродолжительной. О ее причинах пассажирам не объявляли.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 16:56;
Корреспондент Оксана Горун, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за падения пассажира движение поездов в метро останавливали примерно на 5 минут, сообщили транспортники".