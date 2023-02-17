Терехов рассказал о текущей ситуации со светом и транспортом в Харькове

Ситуация с электроснабжением в Харькове более-менее стабильная, а электротранспорт работает в полном объеме, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«Есть определенные проблемы и есть определенные вызовы. Это связано с тем, что российский агрессор разрушает нам энергетическую и критическую инфраструктуру. Но несмотря на все эти разрушения благодаря нашим энергетикам, коммунальным службам мы восстанавливаем электроснабжение и сейчас в Харькове электроснабжение более-менее стабильное. Да, есть отключения, но они все плановые», — отметил он.

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По его словам, все объекты критической инфраструктуры и городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи — работают в полном объеме.

«После последних прилетов были определенные остановки электротранспорта, но мы смогли его запустить. Переориентировали электроснабжение на объекты городского электротранспорта, и благодаря этому электротранспорт ходит более-менее стабильно», — сообщил Терехов.

Также он рассказал, что на Северной Салтовке свет есть в тех домах, где сейчас живут люди. Разрушенные и поврежденные дома, которые сейчас восстанавливают, подключены по временной схеме.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона 16 февраля отметил, что сейчас электроснабжение в регионе стабильное и аварийных отключений нет.