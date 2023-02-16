Можно сказать, что мы восстановились после последнего обстрела — Синегубов

В Харьковской области сейчас применяются плановые отключения электричества, аварийных отключений нет, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Можно сказать, что мы восстановились после последнего обстрела. Он достаточно существенно повредил нашу энергогенерирующую инфраструктуру. Это предприятия в Харьковском районе, это предприятия в Чугуевском районе. Однако сейчас электроснабжение у нас стабильное. Да, действительно, есть лимиты, есть очереди отключения. Однако у нас нет уже аварийных отключений, а постоянные отключения, то есть плановые, у нас для того, чтобы стабилизировать ситуацию как по городу Харькову и области, так и по всей стране», — отметил Синегубов.

Напомним, что в 4 и 10 часов утра 10 февраля враг запустил по Харькову, Харьковскому и Чугуевскому районах 12 ракет, в основном по тепло- и электрогенерирующим предприятиям и подстанциям.