Можна сказати, що ми відновилися після останнього обстрілу – Синєгубов

У Харківській області наразі застосовуються планові відключення електрики, аварійних відключень немає, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Можна сказати, що ми відновилися після останнього обстрілу. Він досить істотно пошкодив нашу енергогенеруючу інфраструктуру. Це підприємства у Харківському районі, це підприємства у Чугуївському районі. Однак наразі електропостачання у нас стабільне. Так, дійсно, є ліміти, є черги відключення. Однак у нас немає вже аварійних відключень, а сталі відключення, тобто планові, у нас для того, щоб стабілізувати ситуацію як по місту Харкову та області, так і по всій державі”, — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що о 4-й та 10-й ранку 10 лютого ворог запустив по Харкову, Харківському та Чугуївському районах 12 ракет, в основному по тепло- та електрогенеруючих підприємствах та підстанціях.