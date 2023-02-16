Можна сказати, що ми відновилися після останнього обстрілу – Синєгубов
У Харківській області наразі застосовуються планові відключення електрики, аварійних відключень немає, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
“Можна сказати, що ми відновилися після останнього обстрілу. Він досить істотно пошкодив нашу енергогенеруючу інфраструктуру. Це підприємства у Харківському районі, це підприємства у Чугуївському районі. Однак наразі електропостачання у нас стабільне. Так, дійсно, є ліміти, є черги відключення. Однак у нас немає вже аварійних відключень, а сталі відключення, тобто планові, у нас для того, щоб стабілізувати ситуацію як по місту Харкову та області, так і по всій державі”, — зазначив Синєгубов.
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Нагадаємо, що о 4-й та 10-й ранку 10 лютого ворог запустив по Харкову, Харківському та Чугуївському районах 12 ракет, в основному по тепло- та електрогенеруючих підприємствах та підстанціях.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 17:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області наразі застосовуються планові відключення електрики, аварійних відключень немає, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".