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Новый график отключения электричества на Харьковщине с 20 по 26 февраля

Общество 13:21   17.02.2023
Елена Нагорная
Новый график отключения электричества на Харьковщине с 20 по 26 февраля

В АО «Харьковоблэнерго» подготовили новый график почасовых отключений (плановых) электроэнергии, который будет действовать с 20 по 26 февраля.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь компании Марина Шевченко, график традиционно состоит из 12 очередей, каждая из которых обесточивается в течение трех часов.

Скачать график почасовых отключений с 20 по 26 февраля можно по этой ссылке.

С текущим графиком на 13-19 февраля можно ознакомиться здесь.

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона 16 февраля отметил, что сейчас электроснабжение в регионе стабильное и аварийных отключений нет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 13:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» подготовили новый график почасовых отключений (плановых) электроэнергии, который будет действовать с 20 по 26 февраля.".