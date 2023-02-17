Новый график отключения электричества на Харьковщине с 20 по 26 февраля
В АО «Харьковоблэнерго» подготовили новый график почасовых отключений (плановых) электроэнергии, который будет действовать с 20 по 26 февраля.
Как рассказала журналистам пресс-секретарь компании Марина Шевченко, график традиционно состоит из 12 очередей, каждая из которых обесточивается в течение трех часов.
Скачать график почасовых отключений с 20 по 26 февраля можно по этой ссылке.
С текущим графиком на 13-19 февраля можно ознакомиться здесь.
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона 16 февраля отметил, что сейчас электроснабжение в регионе стабильное и аварийных отключений нет.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 13:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» подготовили новый график почасовых отключений (плановых) электроэнергии, который будет действовать с 20 по 26 февраля.".