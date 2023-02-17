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Новий графік відключення електрики на Харківщині з 20 по 26 лютого

Суспільство 13:21   17.02.2023
Олена Нагорна
Новий графік відключення електрики на Харківщині з 20 по 26 лютого

В АТ “Харківобленерго” підготували новий графік погодинних відключень (планових) електроенергії, який діятиме з 20 по 26 лютого.

Як розповіла журналістам речниця компанії Марина Шевченко, графік традиційно складається із 12 черг, кожна з яких знеструмлюється протягом трьох годин.

Завантажити графік погодинних відключень з 20 по 26 лютого можна за цим посиланням.

З поточним графіком на 13-19 лютого можна ознайомитись тут.

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону 16 лютого зазначив, що зараз електропостачання у регіоні стабільне та аварійних відключень немає.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 13:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” підготували новий графік погодинних відключень (планових) електроенергії, який діятиме з 20 по 26 лютого.".