Новий графік відключення електрики на Харківщині з 20 по 26 лютого

В АТ “Харківобленерго” підготували новий графік погодинних відключень (планових) електроенергії, який діятиме з 20 по 26 лютого.

Як розповіла журналістам речниця компанії Марина Шевченко, графік традиційно складається із 12 черг, кожна з яких знеструмлюється протягом трьох годин.

Завантажити графік погодинних відключень з 20 по 26 лютого можна за цим посиланням.

З поточним графіком на 13-19 лютого можна ознайомитись тут.

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону 16 лютого зазначив, що зараз електропостачання у регіоні стабільне та аварійних відключень немає.