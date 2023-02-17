Новий графік відключення електрики на Харківщині з 20 по 26 лютого
В АТ “Харківобленерго” підготували новий графік погодинних відключень (планових) електроенергії, який діятиме з 20 по 26 лютого.
Як розповіла журналістам речниця компанії Марина Шевченко, графік традиційно складається із 12 черг, кожна з яких знеструмлюється протягом трьох годин.
Завантажити графік погодинних відключень з 20 по 26 лютого можна за цим посиланням.
З поточним графіком на 13-19 лютого можна ознайомитись тут.
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону 16 лютого зазначив, що зараз електропостачання у регіоні стабільне та аварійних відключень немає.
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Ви читали новину: «Новий графік відключення електрики на Харківщині з 20 по 26 лютого»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 13:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” підготували новий графік погодинних відключень (планових) електроенергії, який діятиме з 20 по 26 лютого.".