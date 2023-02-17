Терехов розповів про поточну ситуацію зі світлом і транспортом у Харкові

Ситуація з електропостачанням у Харкові є більш-менш стабільною, а електротранспорт працює в повному обсязі, розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

“Є певні проблеми і є певні виклики. Це пов’язано з тим, що російський агресор руйнує нам енергетичну та критичну інфраструктуру. Але незважаючи на всі ці руйнації завдяки нашим енергетикам, комунальним службам ми відновлюємо електропостачання і зараз у Харкові електропостачання більш-менш стабільне. Так, є відключення, але вони всі планові”, – зазначив він.

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За його словами, всі об’єкти критичної інфраструктури та міський електротранспорт – метро, ​​тролейбуси та трамваї – працюють у повному обсязі.

“Після останніх прильотів були певні зупинки електротранспорту, але ми змогли його запустити. Переорієнтували об’єкти електропостачання на об’єкти міського електротранспорту, і завдяки цьому електротранспорт ходить більш-менш стабільно”, – повідомив Терехов.

Також він розповів, що на Північній Салтівці світло є у тих будинках, де зараз мешкають люди. Зруйновані та пошкоджені доми, які зараз відновлюють, підключені за тимчасовою схемою.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону 16 лютого зазначив, що зараз електропостачання у регіоні стабільне та аварійних відключень немає.