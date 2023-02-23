У метро Харкова чоловік упав на рейки
Через падіння пасажира рух поїздів у метро зупиняли приблизно на 5 хвилин, повідомили транспортники.
“Було падіння пасажира з власної необережності на колію на станції “Завод імені Малишева”. Тимчасово знімали напругу з контактної рейки, та підіймали його на платформу. Усе це зайняло до 5 хвилин. Зараз з ним працюють правоохоронці та очікують медиків для огляду”, – повідомив речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.
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За інформацією кореспондента МГ “Об’єктив”, поїзди зупинилися близько 16:34 23 лютого. Зупинка була нетривалою. Про її причини пасажирам не оголошували.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 16:56;
Кореспондент Оксана Горун, Павел Велицкий у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через падіння пасажира рух поїздів у метро зупиняли приблизно на 5 хвилин, повідомили транспортники".