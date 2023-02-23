У метро Харкова чоловік упав на рейки

Через падіння пасажира рух поїздів у метро зупиняли приблизно на 5 хвилин, повідомили транспортники.

“Було падіння пасажира з власної необережності на колію на станції “Завод імені Малишева”. Тимчасово знімали напругу з контактної рейки, та підіймали його на платформу. Усе це зайняло до 5 хвилин. Зараз з ним працюють правоохоронці та очікують медиків для огляду”, – повідомив речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.

За інформацією кореспондента МГ “Об’єктив”, поїзди зупинилися близько 16:34 23 лютого. Зупинка була нетривалою. Про її причини пасажирам не оголошували.