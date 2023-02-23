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У метро Харкова чоловік упав на рейки

Події 16:56   23.02.2023
Оксана Горун
Павел Велицкий
У метро Харкова чоловік упав на рейки

Через падіння пасажира рух поїздів у метро зупиняли приблизно на 5 хвилин, повідомили транспортники.

“Було падіння пасажира з власної необережності на колію на станції “Завод імені Малишева”. Тимчасово знімали напругу з контактної рейки, та підіймали його на платформу. Усе це зайняло до 5 хвилин. Зараз з ним працюють правоохоронці та очікують медиків для огляду”, – повідомив речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.

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За інформацією кореспондента МГ “Об’єктив”, поїзди зупинилися близько 16:34 23 лютого. Зупинка була нетривалою. Про її причини пасажирам не оголошували.

Автор: Оксана Горун, Павел Велицкий

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 16:56;

    • Кореспондент Оксана Горун, Павел Велицкий у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через падіння пасажира рух поїздів у метро зупиняли приблизно на 5 хвилин, повідомили транспортники".