На Харьковщине враг обстрелял более 20 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 3 марта.

«За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово, Стрелечья. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.

По данным защитников Украины, за сутки отразили более 85 атак врага- на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла 31 авиационный и 3 ракетных удара. Пострадала гражданская инфраструктура в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Также зафиксировали 88 обстрелов из РСЗО.