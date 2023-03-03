На Харьковщине враг обстрелял более 20 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 3 марта.
«За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово, Стрелечья. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.
По данным защитников Украины, за сутки отразили более 85 атак врага- на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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В целом по территории Украины армия РФ нанесла 31 авиационный и 3 ракетных удара. Пострадала гражданская инфраструктура в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Также зафиксировали 88 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 3 марта".