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На Харьковщине враг обстрелял более 20 населенных пунктов — Генштаб

Происшествия 07:08   03.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине враг обстрелял более 20 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 3 марта.

«За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово, Стрелечья. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.

По данным защитников Украины, за сутки отразили более 85 атак врага- на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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В целом по территории Украины армия РФ нанесла 31 авиационный и 3 ракетных удара. Пострадала гражданская инфраструктура в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Также зафиксировали 88 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 07:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 3 марта".