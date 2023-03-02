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РФ готовит масштабную атаку дронов на Купянском направлении — Машовец

Общество 18:50   02.03.2023
Елена Нагорная
РФ готовит масштабную атаку дронов на Купянском направлении — Машовец

В период с 1 по 4 марта командование войск противника планирует массированный удар дронами-камикадзе «Ланцет» по позициям украинских защитников на Купянском направлении — как в тылу, так и на первой линии.

Такое предположение в своем Telegram-канале высказал военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

В качестве обоснования своего прогноза он привел данные, что россияне выдвинули на первую линию подготовленные группы операторов беспилотников «Ланцет» из состава 3-й отдельной бригады спецназначения (г. Тольятти).

«Приоритетные цели – пункты управления (командные пункты), КНП, места складирования и хранения БК, артиллерийские средства, РСЗО, средства ПВО, бронетехника. Личный состав этих групп также ориентирован своим командованием на уничтожение в первую очередь техники западных образцов», — пишет Машовец.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В период с 1 по 4 марта командование войск противника планирует массированный удар дронами-камикадзе «Ланцет» по позициям украинских защитников на Купянском направлении — как в тылу, так и на первой линии.".