РФ готовит масштабную атаку дронов на Купянском направлении — Машовец
В период с 1 по 4 марта командование войск противника планирует массированный удар дронами-камикадзе «Ланцет» по позициям украинских защитников на Купянском направлении — как в тылу, так и на первой линии.
Такое предположение в своем Telegram-канале высказал военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
В качестве обоснования своего прогноза он привел данные, что россияне выдвинули на первую линию подготовленные группы операторов беспилотников «Ланцет» из состава 3-й отдельной бригады спецназначения (г. Тольятти).
«Приоритетные цели – пункты управления (командные пункты), КНП, места складирования и хранения БК, артиллерийские средства, РСЗО, средства ПВО, бронетехника. Личный состав этих групп также ориентирован своим командованием на уничтожение в первую очередь техники западных образцов», — пишет Машовец.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В период с 1 по 4 марта командование войск противника планирует массированный удар дронами-камикадзе «Ланцет» по позициям украинских защитников на Купянском направлении — как в тылу, так и на первой линии.".