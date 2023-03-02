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РФ готує масштабну атаку дронів-камікадзе на Куп’янському напрямку – Машовець

Суспільство 18:50   02.03.2023
Олена Нагорна
РФ готує масштабну атаку дронів-камікадзе на Куп’янському напрямку – Машовець

У період з 1 по 4 березня командування військ супротивника планує масований удар дронами-камікадзе “Ланцет” по позиціях українських захисників на Куп’янському напрямку – як у тилу, так і на першій лінії.

Таке припущення у своєму Telegram-каналі висловив військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

В якості обґрунтування свого прогнозу він навів дані, що росіяни висунули на першу лінію підготовлені групи операторів безпілотників “Ланцет” зі складу 3-ї окремої бригади спецпризначення (м. Тольятті).

“Пріоритетні цілі – пункти управління (командні пункти), КНП, місця складування та зберігання БК, артилерійські засоби, РСЗВ, засоби ППО, бронетехніка. Особовий склад цих груп також орієнтований своїм командуванням на знищення насамперед техніки західних зразків”, – пише Машовець.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 18:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У період з 1 по 4 березня командування військ супротивника планує масований удар дронами-камікадзе “Ланцет” по позиціях українських захисників на Куп’янському напрямку – як у тилу, так і на першій лінії.".