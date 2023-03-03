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На Харківщині ворог обстріляв понад 20 населених пунктів – Генштаб

Події 07:08   03.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині ворог обстріляв понад 20 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію про російське вторгнення станом на 6:00 3 березня.

“Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області“, – поінформували у ранковому зведенні Генштабу.

За даними захисників України, за добу відбили понад 85 атак ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Загалом по території України армія РФ завдала 31 авіаційного та 3 ракетних ударів. Постраждала громадянська інфраструктура в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Також зафіксували 88 обстрілів із РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 07:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію про російське вторгнення станом на 6:00 3 березня".