На Харківщині ворог обстріляв понад 20 населених пунктів – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію про російське вторгнення станом на 6:00 3 березня.
“Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області“, – поінформували у ранковому зведенні Генштабу.
За даними захисників України, за добу відбили понад 85 атак ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Читайте також: РФ готує масштабну атаку дронів на Куп’янському напрямку – Машовець
Загалом по території України армія РФ завдала 31 авіаційного та 3 ракетних ударів. Постраждала громадянська інфраструктура в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Також зафіксували 88 обстрілів із РСЗВ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині ворог обстріляв понад 20 населених пунктів – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію про російське вторгнення станом на 6:00 3 березня".