На Харьковщине пострадала велосипедистка — полиция о последствиях обстрелов
Полиция Харьковской области опубликовала фото последствий обстрелов региона за минувшие сутки.
«В Волчанске Чугуевского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные сооружения, гараж. Пострадала 69-летняя женщина, ехавшая на велосипеде и попавшая под обстрел. Она самостоятельно обратилась в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном раненом и одном погибшем за сутки.
«В результате обстрела села Берестовое Купянского района ранения получил 52-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение, — уточнили полицейские. — Утром 4 марта в Чугуевском районе подорвался 37-летний мужчина. От полученных травм погиб. Предварительно, мужчина шел на реку на рыбалку».
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Также в полиции отметили, что многократно под обстрелами за сутки оказывался Купянск — там повреждено не менее 9 жилых домов, заведение здравоохранения, хозяйственные постройки, гаражи. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области опубликовала фото последствий обстрелов региона за минувшие сутки".