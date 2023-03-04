На Харьковщине пострадала велосипедистка — полиция о последствиях обстрелов

Полиция Харьковской области опубликовала фото последствий обстрелов региона за минувшие сутки.

«В Волчанске Чугуевского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные сооружения, гараж. Пострадала 69-летняя женщина, ехавшая на велосипеде и попавшая под обстрел. Она самостоятельно обратилась в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном раненом и одном погибшем за сутки.

«В результате обстрела села Берестовое Купянского района ранения получил 52-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение, — уточнили полицейские. — Утром 4 марта в Чугуевском районе подорвался 37-летний мужчина. От полученных травм погиб. Предварительно, мужчина шел на реку на рыбалку».

Также в полиции отметили, что многократно под обстрелами за сутки оказывался Купянск — там повреждено не менее 9 жилых домов, заведение здравоохранения, хозяйственные постройки, гаражи. Обошлось без пострадавших.