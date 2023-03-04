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На Харьковщине пострадала велосипедистка — полиция о последствиях обстрелов

Происшествия 11:23   04.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине пострадала велосипедистка — полиция о последствиях обстрелов Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковской области опубликовала фото последствий обстрелов региона за минувшие сутки.

«В Волчанске Чугуевского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные сооружения, гараж. Пострадала 69-летняя женщина, ехавшая на велосипеде и попавшая под обстрел. Она самостоятельно обратилась в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины за сутки 3-4 марта 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном раненом и одном погибшем за сутки.

Последствия обстрелов Харьковщины за сутки 3-4 марта 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

«В результате обстрела села Берестовое Купянского района ранения получил 52-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение, — уточнили полицейские. — Утром 4 марта в Чугуевском районе подорвался 37-летний мужчина. От полученных травм погиб. Предварительно, мужчина шел на реку на рыбалку».

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    • Также в полиции отметили, что многократно под обстрелами за сутки оказывался Купянск — там повреждено не менее 9 жилых домов, заведение здравоохранения, хозяйственные постройки, гаражи. Обошлось без пострадавших.

    Последствия обстрелов Харьковщины за сутки 3-4 марта 2023 4
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области опубликовала фото последствий обстрелов региона за минувшие сутки".