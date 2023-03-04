На Харківщині постраждала велосипедистка – поліція про наслідки обстрілів
Поліція Харківської області опублікувала фото наслідків обстрілів регіону минулої доби.
” У місті Вовчанськ Чугуївського району також пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж. Постраждала 69-річна жінка, яка їхала на велосипеді та потрапила під обстріл. Вона самостійно звернулась до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого й одного загиблого за добу.
“Внаслідок обстрілу села Берестове Куп’янського району поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу, – уточнили поліцейські. – ранку 4 березня в Чугуївському районі підірвався 37-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув. Попередньо, чоловік йшов на річку на риболовлю”.
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Також у поліції зазначили, що багато разів під обстрілами за добу опинявся Куп’янськ – там пошкоджено не менше дев’яти житлових будинків, заклад охорони здоров’я, господарські споруди, гаражі. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 11:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області опублікувала фото наслідків обстрілів регіону минулої доб".