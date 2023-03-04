На Харківщині постраждала велосипедистка – поліція про наслідки обстрілів

Поліція Харківської області опублікувала фото наслідків обстрілів регіону минулої доби.

” У місті Вовчанськ Чугуївського району також пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж. Постраждала 69-річна жінка, яка їхала на велосипеді та потрапила під обстріл. Вона самостійно звернулась до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого й одного загиблого за добу.

“Внаслідок обстрілу села Берестове Куп’янського району поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу, – уточнили поліцейські. – ранку 4 березня в Чугуївському районі підірвався 37-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув. Попередньо, чоловік йшов на річку на риболовлю”.

Також у поліції зазначили, що багато разів під обстрілами за добу опинявся Куп’янськ – там пошкоджено не менше дев’яти житлових будинків, заклад охорони здоров’я, господарські споруди, гаражі. Обійшлося без постраждалих.