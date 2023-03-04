«Сдал» себя и свои позиции: на Харьковщине пограничники приземлили дрон РФ

Вражеский дрон разведывал позиции защитников Украины, но вместо этого сдал своего «хозяина».

«На Харьковщине пограничники приземлили дрон оккупантов, который разведывал позиции украинских защитников. На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника. Из полученных кадров пограничники вычислили расположение позиций противника», — сообщили приятную новость в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Информации о том, чего стоила подобная ошибка оператору дрона, на данный момент нет.