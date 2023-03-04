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«Сдал» себя и свои позиции: на Харьковщине пограничники приземлили дрон РФ

Происшествия 15:23   04.03.2023
Оксана Горун
«Сдал» себя и свои позиции: на Харьковщине пограничники приземлили дрон РФ Фото: кадр из видео

Вражеский дрон разведывал позиции защитников Украины, но вместо этого сдал своего «хозяина».

«На Харьковщине пограничники приземлили дрон оккупантов, который разведывал позиции украинских защитников. На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника. Из полученных кадров пограничники вычислили расположение позиций противника», — сообщили приятную новость в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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Информации о том, чего стоила подобная ошибка оператору дрона, на данный момент нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский дрон разведывал позиции защитников Украины, но вместо этого сдал своего «хозяина»".