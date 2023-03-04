По селу на Харьковщине ударил беспилотник: ранен мужчина
В Харьковской областной прокуратуре сообщали, что около часу ночи село Берестовое обстрелял российский беспилотник.
«Около 1 часа ночи враг с дрона обстрелял с. Берестовое Купянского района. Получил ранение 52-летний мирный житель», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Об этом же раненом утром сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также в прокуратуре сообщили, что обстрелами повреждены дома, учебное и медучреждение в Купянске. Основной удар был в 18:00 3 марта.
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«Установлено, что оккупанты вели обстрел из РСЗО», — уточнили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 13:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщали, что около часу ночи село Берестовое обстрелял российский беспилотник".