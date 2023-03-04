По селу на Харьковщине ударил беспилотник: ранен мужчина

В Харьковской областной прокуратуре сообщали, что около часу ночи село Берестовое обстрелял российский беспилотник.

«Около 1 часа ночи враг с дрона обстрелял с. Берестовое Купянского района. Получил ранение 52-летний мирный житель», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Об этом же раненом утром сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в прокуратуре сообщили, что обстрелами повреждены дома, учебное и медучреждение в Купянске. Основной удар был в 18:00 3 марта.

«Установлено, что оккупанты вели обстрел из РСЗО», — уточнили в прокуратуре.