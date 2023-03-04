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По селу на Харьковщине ударил беспилотник: ранен мужчина

Происшествия 13:40   04.03.2023
Оксана Горун
По селу на Харьковщине ударил беспилотник: ранен мужчина

В Харьковской областной прокуратуре сообщали, что около часу ночи село Берестовое обстрелял российский беспилотник.

«Около 1 часа ночи враг с дрона обстрелял с. Берестовое Купянского района. Получил ранение 52-летний мирный житель», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия обстрелов Харьковщины за сутки 3-4 марта 2023 8

Об этом же раненом утром сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в прокуратуре сообщили, что обстрелами повреждены дома, учебное и медучреждение в Купянске. Основной удар был в 18:00 3 марта.

Последствия обстрелов Харьковщины за сутки 3-4 марта 2023 6

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Последствия обстрелов Харьковщины за сутки 3-4 марта 2023 7

«Установлено, что оккупанты вели обстрел из РСЗО», — уточнили в прокуратуре.

Последствия обстрелов Харьковщины за сутки 3-4 марта 2023 9

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 13:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщали, что около часу ночи село Берестовое обстрелял российский беспилотник".