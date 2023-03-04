По селу на Харківщині вдарив безпілотник: поранено чоловіка

У Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що близько першої години ночі село Берестове обстріляв російський безпілотник.

“Близько 1 години ночі ворог з дрона обстріляв с. Берестове Куп’янського району. Отримав поранення 52-річний мирний мешканець”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Про цього пораненого вранці повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також у прокуратурі повідомили, що обстрілами пошкоджені будинки, навчальна та медустанова в Куп’янську. Основний удар був о 18:00 3 березня.

“Встановлено, що окупанти вели обстріл із РСЗВ”, – уточнили в прокуратурі.