По селу на Харківщині вдарив безпілотник: поранено чоловіка
У Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що близько першої години ночі село Берестове обстріляв російський безпілотник.
“Близько 1 години ночі ворог з дрона обстріляв с. Берестове Куп’янського району. Отримав поранення 52-річний мирний мешканець”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Про цього пораненого вранці повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також у прокуратурі повідомили, що обстрілами пошкоджені будинки, навчальна та медустанова в Куп’янську. Основний удар був о 18:00 3 березня.
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“Встановлено, що окупанти вели обстріл із РСЗВ”, – уточнили в прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 13:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що близько першої години ночі село Берестове обстріляв російський безпілотник".