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По селу на Харківщині вдарив безпілотник: поранено чоловіка

Події 13:40   04.03.2023
Оксана Горун
По селу на Харківщині вдарив безпілотник: поранено чоловіка

У Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що близько першої години ночі село Берестове обстріляв російський безпілотник.

“Близько 1 години ночі ворог з дрона обстріляв с. Берестове Куп’янського району. Отримав поранення 52-річний мирний мешканець”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідки обстрілів Харківщини за добу 3-4 березня 2023 8

Про цього пораненого вранці повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також у прокуратурі повідомили, що обстрілами пошкоджені будинки, навчальна та медустанова в Куп’янську. Основний удар був о 18:00 3 березня.

Наслідки обстрілів Харківщини за добу 3-4 березня 2023 6

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Наслідки обстрілів Харківщини за добу 3-4 березня 2023 7

“Встановлено, що окупанти вели обстріл із РСЗВ”, – уточнили в прокуратурі.

Наслідки обстрілів Харківщини за добу 3-4 березня 2023 9

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 13:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що близько першої години ночі село Берестове обстріляв російський безпілотник".