“Здав” себе та свої позиції: на Харківщині прикордонники приземлили дрон РФ

Ворожий дрон розвідував позиції захисників України, але натомість здав свого “господаря”.

“На Харківщині прикордоники приземлили дрон окупантів, який розвідував позиції українських захисників. На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. З отриманих кадрів прикордонники вирахували розташування позицій ворога“, – повідомили приємну новину у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Інформації про те, чого вартувала подібна помилка оператору дрона, наразі немає.