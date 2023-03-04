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“Здав” себе та свої позиції: на Харківщині прикордонники приземлили дрон РФ

Події 15:23   04.03.2023
Оксана Горун
“Здав” себе та свої позиції: на Харківщині прикордонники приземлили дрон РФ

Ворожий дрон розвідував позиції захисників України, але натомість здав свого “господаря”.

На Харківщині прикордоники приземлили дрон окупантів, який розвідував позиції українських захисників. На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. З отриманих кадрів прикордонники вирахували розташування позицій ворога“, – повідомили приємну новину у пресслужбі Держприкордонслужби України.

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Інформації про те, чого вартувала подібна помилка оператору дрона, наразі немає.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 15:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий дрон розвідував позиції захисників України, але натомість здав свого “господаря”".