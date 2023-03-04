“Здав” себе та свої позиції: на Харківщині прикордонники приземлили дрон РФ
Ворожий дрон розвідував позиції захисників України, але натомість здав свого “господаря”.
“На Харківщині прикордоники приземлили дрон окупантів, який розвідував позиції українських захисників. На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. З отриманих кадрів прикордонники вирахували розташування позицій ворога“, – повідомили приємну новину у пресслужбі Держприкордонслужби України.
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Інформації про те, чого вартувала подібна помилка оператору дрона, наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 15:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий дрон розвідував позиції захисників України, але натомість здав свого “господаря”".