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Терехов поздравил харьковчан: «Уже год мы гордо несем звание города-героя»

Общество 16:19   06.03.2023
Оксана Якушко
Терехов поздравил харьковчан: «Уже год мы гордо несем звание города-героя»

Мэр Харькова Игорь Терехов в камуфляже с вышивкой напомнил о годовщине, как город носит звание «герой» и противостоит российским оккупантам.

«Как сказал наш Президент Украины Владимир Зеленский, харьковчане «доказали врагу, что быть рядом территориально не значит быть рядом ментально. Харьков – это украинский город, город-герой», – напомнил Терехов.

«Уже год мы гордо несем это звание – города-героя, потому что мы достойны этого. Мы защитили и защищаем свой дом, свои семьи. Я рад, что мы, харьковчане, выстояли под бешеным натиском российского агрессора. И показали всей стране, что Харьков – украинский город, где живут настоящие патриоты», — заявил мэр.

«Город-герой» – это звание, выстраданное кровью и потом. Военные, волонтеры, медики, коммунальщики, все харьковчане. Каждый на своем месте делал все, что от него зависело, ради единственного – нашей Победы. И сейчас, каждый день, своим неутомимым трудом вы подтверждаете, что Харьков – это настоящий город-герой! Харьков – железобетон! За этот год мы с честью прошли через многие испытания – обстрелы, разрушения, блекауты. И пока идет война, эти вызовы еще предстанут перед нами. Но я уверен, что мы преодолеем все трудности и восстановим Харьков, сделаем его еще лучше и комфортнее. Потому что город-герой Харьков – это город Героев! – подчеркнул Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 16:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в камуфляже с вышивкой напомнил о годовщине, как город носит звание «герой» и противостоит российским оккупантам.".