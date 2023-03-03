Терехов анонсировал запуск нового коммунального предприятия в Харькове
В Харькове заработает новое коммунальное предприятие «Централизованная закупочная организация», сообщил мэр города Игорь Терехов.
Благодаря работе «Централизованной закупочной организации» город сможет сэкономить бюджетные средства и устранить возможные коррупционные риски, заявил Терехов. Исполком поддержал решение проводить любые работы, стоимость которых превышает 300 тысяч гривен исключительно при наличии экспертной оценки.
«Что позволит обеспечить честную и прозрачную конкуренцию и контролировать качество выполненных работ. Вчера я был в Пятихатках. Общался с жителями этого микрорайона. Мы будем быстрее восстанавливать Пятихатки. Очень разрушена 62 школа, которую обстреляли россияне весной прошлого года. Ее нужно отстроить, и мы работаем над этим», – объяснил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заработает новое коммунальное предприятие «Централизованная закупочная организация», сообщил мэр города Игорь Терехов.".