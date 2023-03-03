Терехов анонсировал запуск нового коммунального предприятия в Харькове

В Харькове заработает новое коммунальное предприятие «Централизованная закупочная организация», сообщил мэр города Игорь Терехов.

Благодаря работе «Централизованной закупочной организации» город сможет сэкономить бюджетные средства и устранить возможные коррупционные риски, заявил Терехов. Исполком поддержал решение проводить любые работы, стоимость которых превышает 300 тысяч гривен исключительно при наличии экспертной оценки.

«Что позволит обеспечить честную и прозрачную конкуренцию и контролировать качество выполненных работ. Вчера я был в Пятихатках. Общался с жителями этого микрорайона. Мы будем быстрее восстанавливать Пятихатки. Очень разрушена 62 школа, которую обстреляли россияне весной прошлого года. Ее нужно отстроить, и мы работаем над этим», – объяснил Терехов.