Терехов анонсував запуск нового комунального підприємства в Харкові

У Харкові розпочинає роботу нове комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація”, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Завдяки роботі «Централізованої закупівельної організації» місто зможе заощадити бюджетні кошти та усунути можливі корупційні ризики, заявив Терехов. Виконком підтримав рішення проводити будь-які роботи, вартість яких перевищує 300 тисяч гривень, виключно за наявності експертної оцінки.

«Що дасть змогу забезпечити чесну і прозору конкуренцію та контролювати якість виконаних робіт. Вчора я був у Пʼятихатках. Спілкувався з жителями цього мікрорайону. Ми якнайшвидше відновлюватимемо П‘ятихатки. Дуже зруйнована 62 школа, яку обстріляли росіяни навесні минулого року. Її потрібно відбудувати, і ми працюємо над цим», – пояснив Терехов.