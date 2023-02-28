Мета – попередити корупцію: у Харкові з’явилося КП, яке займеться закупівлями

Депутати Харківської міськради на сесії 28 лютого схвалили рішення щодо організації діяльності нещодавно створеного КП “Централізована закупівельна організація Харківської міської ради”.

Створено це КП було на минулій сесії міськради – з метою централізованої закупівлі послуг та товарів для харківських комунальних підприємств – особливо тих, що забезпечують життєдіяльність міста, розповів міський голова Ігор Терехов.

“Щоб не було допущено завищення цін, вони здійснюватимуть закупівлі тільки через нове КП. Крім цього, це значне зниження корупційних ризиків. Це основна мета”, — сказав Терехов.

На сесії 28 лютого, зокрема, затвердили перелік товарів та послуг, які підлягають закупівлям через нове КП.

Терехов наголосив, що централізовані закупівлі дозволять заощадити кошти міського бюджету.

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“Коли буде великий опт, матимемо знижку. Дохідна частина зараз знижується. Є виклики, з якими ми постійно зіштовхуємося. Це ремонт, відновлення зруйнованих житлових будинків, транспорт і так далі. Тому нам зараз потрібно економити кожну копійку”, – сказав міський голова.

Для посилення контролю за діяльністю підприємства буде підписано меморандум про співпрацю з Харківським антикорупційним центром, зазначили у пресслужбі міськради.