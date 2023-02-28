Снизить риски коррупции: в Харькове появилось КП, которое займется закупками

Депутаты Харьковского горсовета на сессии 28 февраля одобрили решение об организации деятельности недавно созданного КП «Централизованная закупочная организация Харьковского городского совета».

Создано это КП было на прошлой сессии горсовета — с целью централизованной закупки услуг и товаров для харьковских коммунальных предприятий — особенно тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города, рассказал городской голова Игорь Терехов.

«Чтобы не было допущено завышение цен, они будут осуществлять закупки только через новое КП. Кроме этого, это значительное снижение коррупционных рисков. Это основная цель», — сказал Терехов.

На сессии 28 февраля, в частности, утвердили перечень товаров и услуг, которые подлежат закупкам через новое КП.

Терехов подчеркнул, что централизованные закупки позволят сэкономить средства городского бюджета.

Видео: Харьковский горсовет

«Когда будет крупный опт, будем иметь скидку. Доходная часть сейчас снижается. Есть вызовы, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Это ремонт, восстановление разрушенных жилых домов, транспорт и так далее. Поэтому нам сейчас нужно экономить каждую копейку», — сказал городской голова.

Для усиления контроля за деятельностью предприятия будет подписан меморандум о сотрудничестве с Харьковским антикоррупционным центром, также отметили в пресс-службе горсовета.