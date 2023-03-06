Терехов привітав харків’ян: «Вже рік ми гордо несемо це звання – міста-героя»

Мер Харкова Ігор Терехов у камуфляжі з вишивкою нагадав про річницю, як місто носить звання «герой» та протистоїть російським окупантам.

«Як сказав наш Президент України Володимир Зеленський, харків’яни «довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків – це українське місто, місто-герой», – нагадав Терехов.

«Вже рік ми гордо несемо це звання – міста-героя, бо ми варті цього. Ми захистили і захищаємо свій дім, свої родини. Я радий, що ми, харків’яни, вистояли під шаленим натиском російського агресора. І показали усій країні, що Харків – українське місто, в якому живуть справжні патріоти», – заявив мер.

«Місто-герой» – це звання, вистраждане кров’ю та потом. Військові, волонтери, медики, комунальники, усі харків’яни. Кожен на своєму місці робив усе, що від нього залежало, заради єдиного – нашої Перемоги. І зараз, щодня, своєю невтомною працею ви підтверджуєте, що Харків – це справжнє місто-герой! Харків – залізобетон! За цей рік ми з честю пройшли через багато випробувань – обстріли, руйнування, блекаути. І доки йде війна, ці виклики ще поставатимуть перед нами. Але я впевнений, що ми здолаємо всі труднощі й відновимо Харків, зробимо його ще кращим і комфортнішим. Бо місто-герой Харків – це місто Героїв!» – наголосив Терехов.