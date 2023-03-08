Генштаб сообщил об обстрелах более 20 населенных пунктов на Харьковщине

Армия РФ за минувшие сутки вела безуспешное наступление в районе Гряниковки и обстреливала села и поселки вдоль границы и линии фронта, проинформировал Генштаб ВСУ.

«За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевьяковка, Двуречная и Западная», — сообщили о ситуации на Слобожанском направлении в сводке ГШ.

На Купянском направлении под обстрелами были Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное. Также противник продолжил безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине 24 авиационных и 1 ракетный удар, испольхзовали один «Shahed-136», его сбили Силы обороны. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из РСЗО.