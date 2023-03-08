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Генштаб повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів на Харківщині

Події 07:33   08.03.2023
Оксана Горун
Генштаб повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів на Харківщині

Армія РФ за минулу добу вела безуспішний наступ у районі Гряниківки та обстрілювала села та селища вздовж кордону та лінії фронту, поінформував Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них – Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна та Западне”, – повідомили про ситуацію на Слобожанському напрямку в ГШ.

На Куп’янському напрямку під обстрілами були Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне. Також противник продовжив безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки.

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Загалом за добу армія РФ завдала по Україні 24 авіаційних та 1 ракетний удар, використали один “Shahed-136”, його збили Сили оборони. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів із РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 07:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ за минулу добу вела безуспішний наступ у районі Гряниківки та обстрілювала села та селища вздовж кордону та лінії фронту, поінформував Генштаб ЗСУ".