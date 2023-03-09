Удар ракетой Х-22 по Песочину: поселковый голова показал разрушения (фото)

В результате вражеского ракетного удара в поселке Песочин под Харьковом под утро 9 марта повреждения получили десятки частных домовладений, коммунальные учреждения, частные предприятия.

Также были частично повреждены электросети и газопровод в частном секторе, работа которых уже восстановлена, сообщает в Facebook Песочинский поселковый голова Олег Чернобай.

«В 4 утра сразу прибыл на место обстрелов вместе со спасательными службами. Две женщины получили ранения легкой степени, угрозы для их жизни нет. Коммунальные службы громады с самого утра работают над ликвидацией последствий обстрелов», — написал Чернобай.

Также он призвал всех, чье жилье получило повреждения, обращаться с заявлениями в поселковый совет.



Фото: Олег Чернобай

Как ранее сообщали в облпрокуратуре, 9 марта около 4:00 российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области. Зафиксировано не менее 15 «прилетов» ракет типа С-300. В поселке Песочин крылатая ракета Х-22 упала на территории частного дома. Получили ранения женщины 71 и 74 лет.