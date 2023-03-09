Удар ракетой Х-22 по Песочину: поселковый голова показал разрушения (фото)
В результате вражеского ракетного удара в поселке Песочин под Харьковом под утро 9 марта повреждения получили десятки частных домовладений, коммунальные учреждения, частные предприятия.
Также были частично повреждены электросети и газопровод в частном секторе, работа которых уже восстановлена, сообщает в Facebook Песочинский поселковый голова Олег Чернобай.
«В 4 утра сразу прибыл на место обстрелов вместе со спасательными службами. Две женщины получили ранения легкой степени, угрозы для их жизни нет. Коммунальные службы громады с самого утра работают над ликвидацией последствий обстрелов», — написал Чернобай.
Также он призвал всех, чье жилье получило повреждения, обращаться с заявлениями в поселковый совет.
Фото: Олег Чернобай
Как ранее сообщали в облпрокуратуре, 9 марта около 4:00 российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области. Зафиксировано не менее 15 «прилетов» ракет типа С-300. В поселке Песочин крылатая ракета Х-22 упала на территории частного дома. Получили ранения женщины 71 и 74 лет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Удар ракетой Х-22 по Песочину: поселковый голова показал разрушения (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 17:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского ракетного удара в поселке Песочин под Харьковом под утро 9 марта повреждения получили десятки частных домовладений, коммунальные учреждения, частные предприятия.".