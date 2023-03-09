Удар ракетою Х-22 по Пісочину: селищний голова показав руйнування (фото)
Внаслідок ворожого ракетного удару у селищі Пісочин під Харковом під ранок 9 березня пошкоджень зазнали десятки приватних домоволодінь, комунальні установи, приватні підприємства.
Також було частково пошкоджено електромережі та газопровід у приватному секторі, роботу яких уже відновлено, повідомляє у Facebook Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.
“О 4-й ранку одразу прибув на місце обстрілів разом із рятувальними службами. Дві жінки отримали поранення легкого ступеня, загрози для їхнього життя наразі немає. Комунальні служби громади з самого ранку працюють над ліквідацією наслідків обстрілів”, – написав Чорнобай.
Також він закликав усіх, чиє житло зазнало пошкоджень, звертатися із заявами до селищної ради.
Фото: Олег Чернобай
Як раніше повідомляли в облпрокуратурі, 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 “прильотів” ракет типу С-300. У селищі Пісочин крилата ракета Х-22 впала на території приватного будинку. Отримали поранення жінки 71 та 74 років.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Удар ракетою Х-22 по Пісочину: селищний голова показав руйнування (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 17:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого ракетного удару у селищі Пісочин під Харковом під ранок 9 березня пошкоджень зазнали десятки приватних домоволодінь, комунальні установи, приватні підприємства.".