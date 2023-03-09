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Удар ракетою Х-22 по Пісочину: селищний голова показав руйнування (фото)

Події 17:58   09.03.2023
Олена Нагорна
Удар ракетою Х-22 по Пісочину: селищний голова показав руйнування (фото)

Внаслідок ворожого ракетного удару у селищі Пісочин під Харковом під ранок 9 березня пошкоджень зазнали десятки приватних домоволодінь, комунальні установи, приватні підприємства.

Також було частково пошкоджено електромережі та газопровід у приватному секторі, роботу яких уже відновлено, повідомляє у Facebook Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.

“О 4-й ранку одразу прибув на місце обстрілів разом із рятувальними службами. Дві жінки отримали поранення легкого ступеня, загрози для їхнього життя наразі немає. Комунальні служби громади з самого ранку працюють над ліквідацією наслідків обстрілів”, – написав Чорнобай.

Також він закликав усіх, чиє житло зазнало пошкоджень, звертатися із заявами до селищної ради.


Фото: Олег Чернобай

Як раніше повідомляли в облпрокуратурі, 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 “прильотів” ракет типу С-300. У селищі Пісочин крилата ракета Х-22 впала на території приватного будинку. Отримали поранення жінки 71 та 74 років.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 17:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого ракетного удару у селищі Пісочин під Харковом під ранок 9 березня пошкоджень зазнали десятки приватних домоволодінь, комунальні установи, приватні підприємства.".