Враг обстрелял не менее 9 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, пишет Генштаб.

На Купянском направлении артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Гряниковки, Кисловки, Крохмального и Берестового.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Амбарное, Каменка, Новомлинск, Двуречная и Западное.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.