Враг обстрелял не менее 9 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, пишет Генштаб.
На Купянском направлении артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Гряниковки, Кисловки, Крохмального и Берестового.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Амбарное, Каменка, Новомлинск, Двуречная и Западное.
Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 18:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".