Армия РФ обстреляла не менее 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Двуречной, Волчанска, Казачьей Лопани и ряда сел области.

«За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 марта.

Также в ГШ подвели итоги российской ракетной атаки в течение минувших суток. Враг запустил 95 ракет разного базирования. 34 из них сбиты ПВО. Также по Украине террористы совершили 31 авиационный удар, в частности, с применением восьми беспилотников «Shahed-136». Половину из них сбили. Кроме того, враг произвел 65 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия армия РФ сосредотачивает на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки Силы обороны отразили 102 атаки врага.