Армия РФ обстреляла не менее 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Двуречной, Волчанска, Казачьей Лопани и ряда сел области.
«За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 марта.
Также в ГШ подвели итоги российской ракетной атаки в течение минувших суток. Враг запустил 95 ракет разного базирования. 34 из них сбиты ПВО. Также по Украине террористы совершили 31 авиационный удар, в частности, с применением восьми беспилотников «Shahed-136». Половину из них сбили. Кроме того, враг произвел 65 обстрелов из РСЗО.
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Основные усилия армия РФ сосредотачивает на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки Силы обороны отразили 102 атаки врага.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Двуречной, Волчанска, Казачьей Лопани и ряда сел области".