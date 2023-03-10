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Армія РФ обстріляла щонайменше 12 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 07:43   10.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла щонайменше 12 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл Дворічної, Вовчанська, Козачої Лопані та ряду сіл області.

Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області“, – зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 березня.

Також у ГШ підбили підсумки російської ракетної атаки протягом минулої доби. Ворог запустив 95 ракет різного базування. 34 з них збиті ППО. Також по Україні терористи здійснили 31 авіаційний удар, зокрема із застосуванням восьми безпілотників “Shahed-136”. Половину із них збили. Крім того, ворог здійснив 65 обстрілів із РСЗВ.

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    • Основні зусилля армія РФ зосереджує на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби Сили оборони відбили 102 атаки ворога.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 07:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл Дворічної, Вовчанська, Козачої Лопані та ряду сіл області".