Армія РФ обстріляла щонайменше 12 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріл Дворічної, Вовчанська, Козачої Лопані та ряду сіл області.

“Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області“, – зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 березня.

Також у ГШ підбили підсумки російської ракетної атаки протягом минулої доби. Ворог запустив 95 ракет різного базування. 34 з них збиті ППО. Також по Україні терористи здійснили 31 авіаційний удар, зокрема із застосуванням восьми безпілотників “Shahed-136”. Половину із них збили. Крім того, ворог здійснив 65 обстрілів із РСЗВ.

Основні зусилля армія РФ зосереджує на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби Сили оборони відбили 102 атаки ворога.