Ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів Харківщини – Генштаб
Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, пише Генштаб.
На Куп’янському напрямку артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Амбарне, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне.
Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 18:58;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".