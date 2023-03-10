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Ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 18:58   10.03.2023
Елена Нагорная
Ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, пише Генштаб.

На Куп’янському напрямку артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Амбарне, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 18:58;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".