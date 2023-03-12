Убиты бомбой РФ в Изюме: жительница Харьковщины в один миг потеряла 8 родных

Галина Жихарева каждый день приходила к руинам дома на улице Первомайской в Изюме и молилась, чтобы хоть кто-то из ее семьи выжил, сообщает «Настоящее время».

Российская авиабомба 9 марта 2022 года убила в Изюме сразу 52 жителя дома по ул. Первомайской. Восемь из них были членами одной семьи — Жихаревых-Столпаковых. В живых осталась только мать, бабушка и прабабушка погибших Галина Жихарева. Ее в этой многоэтажке в момент российской бомбардировки не было.

Погиб сын Галины, его жена, их старшая дочь с мужем и двумя детьми, младшая дочь и сваха. Женщина ежедневно приходила к руинам дома — молилась, чтобы выжил хотя бы кто-то. Но под завалами нашли только тела — неопознанные, но, предположительно, ее родных. Они все лежали, прижавшись друг к другу.

«Мне важно сейчас дожить, чтобы эксгумация прошла и чтобы по ДНК их опознали, что это все мои дети были, – говорит Галина Жихарева. – Чтобы я могла их похоронить, памятники поставить. А что делать? Жить приходится дальше».

Семерых родных Галины уже опознали. Неопознанной пока остается одна из внучек.