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Убиті бомбою РФ в Ізюмі: мешканка Харківщини в одну мить втратила 8 рідних

Події 19:53   12.03.2023
Оксана Горун
Убиті бомбою РФ в Ізюмі: мешканка Харківщини в одну мить втратила 8 рідних

Галина Жихарева щодня приходила до руїн будинку на вулиці Першотравневій в Ізюмі та молилася, щоб хоч хтось із її родини вижив, повідомляє “Настоящее время”.

Російська авіабомба 9 березня 2022 року вбила в Ізюмі одразу 52 мешканців будинку на вул. Першотравневій. Вісім із них були членами однієї родини – Жихарєвих-Столпакових. У живих залишилася лише мати, бабуся та прабабуся загиблих Галина Жихарева. Її в цій багатоповерхівці на момент російського бомбардування не було.

Загинув син Галини, його дружина, їхня старша дочка з чоловіком та двома дітьми, молодша дочка та сваха. Жінка щодня приходила до руїн будинку – молилася, щоби вижив хоча б хтось. Але під завалами знайшли лише тіла – невпізнані, але, ймовірно, її рідних. Вони всі лежали, притулившись один до одного.

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“Мені важливо зараз дожити, щоб ексгумація пройшла і щоб по ДНК їх упізнали, що це всі мої діти були, – каже Галина Жихарева. – Щоб я могла їх поховати, пам’ятники поставити. А що робити? Жити доводиться далі”.

Семерих рідних Галини вже опізнали. Невпізнаною поки що залишається одна з онучок.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 19:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Галина Жихарева щодня приходила до руїн будинку на вулиці Першотравневій в Ізюмі та молилася, щоб хоч хтось із її родини вижив, повідомляє “Настоящее время”".