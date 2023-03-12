Убиті бомбою РФ в Ізюмі: мешканка Харківщини в одну мить втратила 8 рідних
Галина Жихарева щодня приходила до руїн будинку на вулиці Першотравневій в Ізюмі та молилася, щоб хоч хтось із її родини вижив, повідомляє “Настоящее время”.
Російська авіабомба 9 березня 2022 року вбила в Ізюмі одразу 52 мешканців будинку на вул. Першотравневій. Вісім із них були членами однієї родини – Жихарєвих-Столпакових. У живих залишилася лише мати, бабуся та прабабуся загиблих Галина Жихарева. Її в цій багатоповерхівці на момент російського бомбардування не було.
Загинув син Галини, його дружина, їхня старша дочка з чоловіком та двома дітьми, молодша дочка та сваха. Жінка щодня приходила до руїн будинку – молилася, щоби вижив хоча б хтось. Але під завалами знайшли лише тіла – невпізнані, але, ймовірно, її рідних. Вони всі лежали, притулившись один до одного.
Читайте також: Загибель сім’ї з дітьми в Ізюмі: сусіди не могли допомогти через щільні обстріли
“Мені важливо зараз дожити, щоб ексгумація пройшла і щоб по ДНК їх упізнали, що це всі мої діти були, – каже Галина Жихарева. – Щоб я могла їх поховати, пам’ятники поставити. А що робити? Жити доводиться далі”.
Семерих рідних Галини вже опізнали. Невпізнаною поки що залишається одна з онучок.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Убиті бомбою РФ в Ізюмі: мешканка Харківщини в одну мить втратила 8 рідних»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 19:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Галина Жихарева щодня приходила до руїн будинку на вулиці Першотравневій в Ізюмі та молилася, щоб хоч хтось із її родини вижив, повідомляє “Настоящее время”".