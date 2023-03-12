Убиті бомбою РФ в Ізюмі: мешканка Харківщини в одну мить втратила 8 рідних

Галина Жихарева щодня приходила до руїн будинку на вулиці Першотравневій в Ізюмі та молилася, щоб хоч хтось із її родини вижив, повідомляє “Настоящее время”.

Російська авіабомба 9 березня 2022 року вбила в Ізюмі одразу 52 мешканців будинку на вул. Першотравневій. Вісім із них були членами однієї родини – Жихарєвих-Столпакових. У живих залишилася лише мати, бабуся та прабабуся загиблих Галина Жихарева. Її в цій багатоповерхівці на момент російського бомбардування не було.

Загинув син Галини, його дружина, їхня старша дочка з чоловіком та двома дітьми, молодша дочка та сваха. Жінка щодня приходила до руїн будинку – молилася, щоби вижив хоча б хтось. Але під завалами знайшли лише тіла – невпізнані, але, ймовірно, її рідних. Вони всі лежали, притулившись один до одного.

“Мені важливо зараз дожити, щоб ексгумація пройшла і щоб по ДНК їх упізнали, що це всі мої діти були, – каже Галина Жихарева. – Щоб я могла їх поховати, пам’ятники поставити. А що робити? Жити доводиться далі”.

Семерих рідних Галини вже опізнали. Невпізнаною поки що залишається одна з онучок.