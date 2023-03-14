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Глава прифронтовой громады Харьковщины улетел в японскую Хиросиму

Мир 09:39   14.03.2023
Оксана Горун
Глава прифронтовой громады Харьковщины улетел в японскую Хиросиму Фото: telegram Вячеслава Задоренко

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что участвует в составе украинской делегации в форуме в японском городе Хиросима.

Форум в городе, который во времена Второй мировой войны, разрушили ядерными бомбами, посвящен вопросам восстановления. Его тема — «Жилище и восстановление городов: обмен знаниями о городских кризисах в Японии».

«На форуме, организованном Всемирным банком и властями Японии, обсуждаются вопросы глобальных проблем и рисков, связанных с войнами, пандемией коронавируса, стихийными бедствиями. Здесь присутствуют официальные делегации из Украины, Польши, Греции, Румынии, Хорватии, Косово, Азербайджана и Кыргызстана. Представители местной власти и Всемирного банка предоставляют консультации и советы по восстановлению Украины по собственному опыту, основанному на восстановлении Хиросимы после ядерной бомбардировки 6 августа 1945 года. В частности, в первый день форума украинские делегаты вместе с иностранными партнерами проработали вопрос о помощи в восстановлении энергосистемы нашего государства и поддержки украинских беженцев», — сообщил Задоренко в telegram.

Задоренко на форуме в Хиросиме 2
Фото: telegram Вячеслава Задоренко

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Он подчеркнул, что делегации всех стран — участниц форума выразили единогласную поддержку Украины. В украинскую делегацию, кроме главы Дергачевщины, в том числе входят замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Анна Юрченко и первый заместитель Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Андрей Ивко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что участвует в составе украинской делегации в форуме в японском городе Хиросима".