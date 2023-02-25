Дергачевские партизаны украли у оккупантов танки и разбили их блокпост (видео)

В первую неделю войны волонтеры Дергачевской громады Харьковской области украли у оккупантов четыре танка и на одном из них нанесли удары по позициям врага.

Колонну вражеских танков обнаружили случайно, сообщил в видео, опубликованном в Youtube, глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Получилось так, что мы ехали поддерживать наших энергетиков, которые восстанавливали свет, потому что в поле были перебиты высотные линии электропередач. Мы хотели поддержать этих ребят, ну как поддержать, отвезти хотя бы горячий чай, кофе. Проезжая поле мы увидели, что вдоль посадки стоит колонна танков», — рассказал Задоренко.

Попытаться привезти эту технику в Дергачи решили три волонтера: Ярослав, Максим и Владислав.

«Мы поехали, посмотрели. Нам помогали очень. Там аккумуляторы, топливо, разные смазки и все остальное. И у нас удалось, мы выгнали эту технику. Она была повреждена, она не была, скажем 100% в боевой готовности. Надо было ее делать», – рассказал волонтер Владислав.

В Дергачи привезли четыре танка, один из них пришлось тянуть буксиром, рассказали волонтеры. На одном из танков Ярослав, Максим и Владислав вместе с военными выехали в Цуповку, где продолжались активные боевые действия.

«И вот они подъезжая, не доезжая метров четыреста до поста, начали наносить удары по врагу», — рассказал глава Дергачевской громады.

Задоренко сообщил, что волонтеры совместно с военными уничтожили вражеский блокпост и бронеавтомобиль, а также произвели девять выстрелов по укреплениям оккупантов.