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Дергачевские партизаны украли у оккупантов танки и разбили их блокпост (видео)

Общество 11:44   25.02.2023
Виктория Яковенко
Дергачевские партизаны украли у оккупантов танки и разбили их блокпост (видео)

В первую неделю войны волонтеры Дергачевской громады Харьковской области украли у оккупантов четыре танка и на одном из них нанесли удары по позициям врага.

Колонну вражеских танков обнаружили случайно, сообщил в видео, опубликованном в Youtube, глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Получилось так, что мы ехали поддерживать наших энергетиков, которые восстанавливали свет, потому что в поле были перебиты высотные линии электропередач. Мы хотели поддержать этих ребят, ну как поддержать, отвезти хотя бы горячий чай, кофе. Проезжая поле мы увидели, что вдоль посадки стоит колонна танков», — рассказал Задоренко.

Попытаться привезти эту технику в Дергачи решили три волонтера: Ярослав, Максим и Владислав.

«Мы поехали, посмотрели. Нам помогали очень. Там аккумуляторы, топливо, разные смазки и все остальное. И у нас удалось, мы выгнали эту технику. Она была повреждена, она не была, скажем 100% в боевой готовности. Надо было ее делать», – рассказал волонтер Владислав.

В Дергачи привезли четыре танка, один из них пришлось тянуть буксиром, рассказали волонтеры. На одном из танков Ярослав, Максим и Владислав вместе с военными выехали в Цуповку, где продолжались активные боевые действия.

«И вот они подъезжая, не доезжая метров четыреста до поста, начали наносить удары по врагу», — рассказал глава Дергачевской громады.

Задоренко сообщил, что волонтеры совместно с военными уничтожили вражеский блокпост и бронеавтомобиль, а также произвели девять выстрелов по укреплениям оккупантов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первую неделю войны волонтеры Дергачевской громады Харьковской области украли у оккупантов четыре танка и на одном из них нанесли удары по позициям врага.".